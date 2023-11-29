Из-за «полувоенного» конфликта Польши и Украины уже появились погибшие

Ситуация на польско-украинской границе постепенно превращается в полувоенный конфликт, который несет за собой жертвы среди людей. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в блоге на видеохостинге YouTube .

Менее месяца назад перевозчики из Польши заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Перевозчики требуют восстановления системы разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины.

Соскин отметил, что данный конфликт начинает становиться политическим столкновением, постепенно превращающимся в полувоенное. Он также сообщил о том, что в результате этих событий уже скончалось 2 украинских водителя.

Эксперт отметил, что Украина уже успела потерять по этим причинам порядка сотни миллионов евро, и украинские власти не могут с этим что-либо сделать. Соскин назвал это предательством национальных интересов.

Соскин также отреагировал на недавний пост организатора протеста на польско-украинской границе Рафала Меклера, который назвал водителей из Украины невоспитанными «детьми». Эксперт назвал неспособность Киева ответить на эти слова непрофессионализмом представителей власти.