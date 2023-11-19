Из-за урагана в Кузбассе на зданиях сорвало крышу

Ураган, обрушившийся на Кузбасс в ночь на воскресенье, 19 ноября, сорвал крыши со зданий, перевернул остановки, а также повалил деревья. Кроме того, в городе Прокопьевск ветер привел к аварийному отключению света.

В соцсетях появилось видео с разбушевавшийся стихией. Проблемы наблюдаются и в Кисилевске.

К местным жителям в своих соцсетях обратился глава Прокопьевска Максим Шкарабейников. Он сообщил, что все службы работаю в усиленном режиме. Специалисты, отметил он, восстанавливают поврежденные объекты и электроэнергию.

«В связи с ухудшением погодных условий в различных районах города Прокопьевска наблюдаются аварийные отключения электроэнергии, водоснабжения и отопления», – написал Шкарабейников.

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе могут достигать 25-28 метров в секунду. Жителей просят воздержаться от нахождения улице и оставаться дома.

Сильные дожди и порывы ветра обрушились на выходных и на Крым. По данным Главного управления МЧС по республике, порывы ветра могут достигать 25-30 метров в секунду. Также, по информации ведомства, в реках Крыма ожидается подъем воды.