Избиратели в России стали консервативнее

Российские избиратели стали консервативнее и теперь куда чаще склоняются в сторону поддержки действующих региональных властей. Несмотря на это, в Хакасии возможен 2-ой тур выборов. Соответствующий прогноз предоставили в ФоРГО, передает издание РИА Новости .

В ФоРГО сообщили, что избиратели стали консервативнее на фоне проведения СВО. Объясняется это тем, что жители страны стали больше ценить стабильность, а соответственно, поддерживать действующую власть. Даже при наличии к ней претензий, уточняется в прогнозе.

Отдельным фактором эксперты выделили падение уровня конкуренции, которую предоставляют оппозиционные партии. Объяснили это тем, что лидеры этих партий зачастую понимают избыточность конкуренции в нынешних условиях.

В прогнозе также отдельно были выделены выборы в Хакасии, от которых ожидают проведение второго тура из-за «остроконкурентного характера кампании» в республике.