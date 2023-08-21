Избирком Гватемалы назвал нового президента страны

Аревало набрал во втором туре более 58% голосов после подсчета 96% голосов. За его соперницу Сандру Торрес избиратели отдали более 36% голосов. Таким образом, подсчет оставшихся бюллетеней уже не может повлиять на итоги выборов.

64-летний Аревало возглавляет движение Semilla («Семя»). Он потомственный политик и дипломат, его отец был президентом страны в 1945-51 гг.

Предвыборная кампания в Гватемале сопровождалась многочисленными скандалами и судебными разбирательствами. Так, до выборов не были допущены несколько кандидатов, в том числе, и лидер движения «Гражданское процветание» Карлос Пинеда, считавшийся фаворитом гонки.