«Избивает и отрывает руку»: что стоит за шокирующим заявлением о Трампе и Макроне?

Американский консервативный обозреватель Ник Сортор проанализировал видеоряд со встречи лидеров на саммите по Газе в Египте.

По его мнению, в момент совместного фотографирования президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал явные признаки страха перед своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Поводом для такой оценки стали кадры, на которых, по словам журналиста, «хозяин Белого дома избивает и чуть не отрывает руку» французскому лидеру.

«Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку», — написал он на своей странице в соцсети X.

Эксперт также подчеркнул, что в подобных ситуациях американский президент традиционно оказывается в более доминирующей и выигрышной позиции, нежели его европейские партнеры.

Ранее Трамп притворился, что не узнал Джорджу Мелони на саммите в Египте.