Избранная глава уральского города Березовский не пришла на свою инаугурацию

В Березовском в Свердловской области не состоялась инаугурация вновь избранного главы города Юлии Маслаковой. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат городской думы.

Процедура вступления в должность, которая должна была включать принесение присяги, не состоялась, так как Маслакова не вышла на связь. Неизвестно, есть ли у нее уважительные причины для отсутствия.

Городская дума Березовского инициировала выяснение причин неявки Маслаковой и готовит дальнейшие действия в связи с этой ситуацией, однако сроки разрешения вопроса пока не уточнены.

Голосование депутатов за избрание нового главы города прошло 30 января 2025 года. Из десяти поданных заявок на пост руководителя, к голосованию были допущены лишь два кандидата — Юлия Маслакова, которая является женой личного водителя градоначальника, и Евгений Писцов. Сразу после открытия заседания Маслакова заявила о снятии своей кандидатуры и отказалась представлять свою программу. Все это предшествовало подаче иска к думе, в котором она обвинила депутатов в нарушении законодательства.

Несмотря на такие обстоятельства, голосование все-таки состоялось. По его итогам Маслакова получила 17 голосов, а Писцов — лишь 6.

Согласно распоряжению суда, к рассмотрению иска привлечены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр города Евгений Писцов и члены конкурсной комиссии. Судебное заседание по этому делу назначено на 27 февраля.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал сообщения о своей отставке.