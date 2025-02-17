Губернатор Куйвашев ответил на сообщения о своей отставке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал сообщения о своей отставке. В интервью «РБК Екатеринбург» он заявил , что с ним никто не обсуждал такое решение.

Накануне «Ведомости» сообщили, что в администрации президента РФ обсудили отставку Куйвашева с поста главы региона. Отмечалось, что этой информацией с изданием поделились четыре осведомленных источника из АП.

«Я не знаю, что это за четыре источника. В администрации президента работают около тысячи человек. Если бы что-то подобное происходило, наверняка я был бы в курсе, но со мной это никто не обсуждал», — сказал Куйвашев.

В департаменте информационной политики Свердловской области также подтвердили, что губернаторская должность носит выборный характер, поэтому Куйвашев продолжит работать в прежнем режиме.

Куйвашев был назначен губернатором региона в мае 2012 года. В 2022 году стало известно о его конфликте с журналистом Владимиром Соловьевым, который в эфире заявил о существовании в Екатеринбурге «центра мерзотной политоты». Куйвашев ответил на такое заявление телеведущего видеообращением, в котором посоветовал Соловьеву следить за своей речью.

В 2023 году разразился новый скандал, когда Куйвашев затронул тему, связанную с погибшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Губернатор отметил, что бизнесмены не должны пытаться управлять страной. Пригожин резко отреагировал на слова Куйвашева, предлагая ему вспомнить, что делал Иосиф Сталин с «такими, как он».

Ранее сообщалось, что экс-президент FESCO Александр Исурин перешел в крупнейшую контейнерную компанию «Логопер».