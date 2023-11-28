Избранный президент Аргентины Милей решил принять иудаизм

Через неделю после победы на выборах Милей прибыл в Нью-Йорк во время своей первой зарубежной поездки в качестве главы государства и сразу же направился к могиле известного ортодоксального еврейского раввина в Квинсе. Надев кипу и облачившись во все черное, он посетил могилу Менахема Менделя Шнеерсона.

Это символический жест, поскольку вся Латинская Америка является оплотом католицизма.

По словам одного из представителей делегации, Милей решил перейти в иудаизм. Перед поездкой в США он уже принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе и получил благословение от раввина.

Агентство недоумевает, когда же выросший в католической среде Милей принял решение переменить веру.