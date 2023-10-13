Издание Junge Welt обвинило Зеленского в двуличии

Президент Украины Владимир Зеленский своему народу говорит одно, а западным партнерам – совсем другое, пишет Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt.

В вечернем видеообращении Зеленский призывал украинский народ полагаться на «мужество и единство» как залог грядущей победы, а на встрече с министрами обороны в формате Рамштайн заявлял, что Украину могут спасти только экстренные поставки западного вооружения.

Однако рассчитывать на западную помощь приходится все меньше и меньше, говорится в статье. Великобритания и Бельгия заявили об опустошении своих арсеналов, в США против поддержки Украины выступают конгрессмены-республиканцы.

В таких условиях Украина готовится к тяжелой зиме. И Зеленскому приходиться просить у союзников не только вооружение, но и электрогенераторы.