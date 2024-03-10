Медведев назвал запутавшегося в странах Байдена редким идиотом
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попытался дать медицинское определение состоянию президента США Джозефа Байдена в свете его постоянных словесных ляпов.
Минувшим днем глава Белого дома, рассуждая об военной интервенции войск США в Афганистан в начале нынешнего века, заявил журналистам, что после поимки террориста Усамы Бен Ладена Вашингтону бы стоило остановиться и не начинать военную компанию. При этом дословно Байден сказал, что сожалеет о том, что Америка ввязалась в военный кризис на Украине.
Комментируя слова Байдена, Медведев был максимально лаконичен.
«Редкий идиот», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсетях, запостив фрагмент интервью главы Белого дома.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова оценила оговорку Байдена об Украине.