Медведев назвал запутавшегося в странах Байдена редким идиотом

Минувшим днем глава Белого дома, рассуждая об военной интервенции войск США в Афганистан в начале нынешнего века, заявил журналистам, что после поимки террориста Усамы Бен Ладена Вашингтону бы стоило остановиться и не начинать военную компанию. При этом дословно Байден сказал, что сожалеет о том, что Америка ввязалась в военный кризис на Украине.

Комментируя слова Байдена, Медведев был максимально лаконичен.

«Редкий идиот», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсетях, запостив фрагмент интервью главы Белого дома.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова оценила оговорку Байдена об Украине.