Израиль атаковал Иран: ВВС нанесли удар по территории исламской республики

Израиль совершил нападение на Иран: военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории исламской республики. Согласно информации от информационного портала Axios, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по территории исламской республики. В столице Ирана Тегеране были слышны взрывы, а система противовоздушной обороны активно работает над городом.

Министр обороны Израиля Кац сообщил о введении режима чрезвычайного положения. С 3:00 по московскому времени в стране приостановлены занятия в учебных заведениях, деятельность предприятий и проведение собраний.

«После упреждающего удара Израиля по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль и его гражданское население», — заявил Кац.

Кроме того, стало известно, что после атаки на Иран Израиль закрыл своё воздушное пространство. По информации ближневосточных СМИ, израильские военно-воздушные силы пытаются вывести из строя иранские системы противовоздушной обороны, чтобы подготовить почву для более масштабной атаки.

Спустя десять минут после начала нападения стоимость нефти увеличилась на 5% и достигла отметки в 73 доллара за баррель.

Граждане Израиля получили экстренные уведомления с сигналом тревоги, который обошёл все блокировки.