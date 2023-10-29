Израиль будет бороться с предоставлением Starlink для ХАМАС

Израильский министр связи Шломо Кархи заявил, что его государство воспользуется всеми доступными средствами для предотвращения применения систем спутниковой связи Starlink со стороны палестинского движения ХАМАС. Его слова передает издание Haaretz .

Недавно американский бизнесмен Илон Маск заявил, что услуги системы Starlink будут предоставлены всем организациям, которые помогают в секторе Газа. После этого, Кархи заявил о разрыве связей с производителем систем SpaceX.

Министр заявил, что его страна воспользуется всеми средствами в ее распоряжении для того, чтобы предотвратить применение систем связи со стороны движения ХАМАС. Он считает, что Starlink будут применяться для террористической деятельности, и выразил уверенность, что сам Маск в курсе этого.