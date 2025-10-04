Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС стремится к миру, и призвал немедленно прекратить бомбардировки Израиля в секторе Газа.

Вечером в пятницу, 3 октября, ХАМАС объявил о готовности освободить всех израильских заложников и передать тела погибших, как это предусмотрено мирным планом Трампа. Однако, движение подчеркнуло, что в текущих условиях выполнение этого в течение 72 часов представляется невозможным.

Трамп заявил, что, по словам ХАМАС, радикалы готовы к миру. Он призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы можно было безопасно и быстро освободить заложников.

«Сейчас это слишком опасно. Мы уже ведем переговоры по деталям, которые нужно проработать. Речь идет не только о Газе, а о давно желанном МИРЕ на Ближнем Востоке», — написал президент США в сети Truth.

Ответа от официальных властей Израиля на призыв Трампа к немедленному прекращению огня в секторе Газа не последовало.