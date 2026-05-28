Туроператоры опровергли слухи о нашествии акул у берегов Египта

В соцсетях и туристических чатах распространилась информация о якобы массовом появлении акул у берегов Хургады, Шарм-эль-Шейха и Эль-Кусейра. Очевидцы утверждали, что хищников видели прямо возле отелей, спасатели экстренно выводили людей из воды, а морские экскурсии отменялись. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» выяснил , что происходит на Красном море на самом деле.

Версии отдыхающих разделились. Одни туристы подтверждают, что у пляжей действительно вводились меры безопасности, другие настаивают: паника раздута на пустом месте.

«На самом деле это были дельфины. Морские экскурсии закрывали всего на три дня из-за шторма. В официальных сообщениях причиной также называли погоду», — рассказала изданию туристка из Санкт-Петербурга Алена Морозова (имя изменено), отдыхающая в Хургаде.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что подтверждений массового появления акул у побережья не поступало. По данным принимающих компаний, на отдельных участках Хургады действительно вводились временные ограничения на купание, но связаны они исключительно с неблагоприятной погодой — сильным ветром и штормом.

В Шарм-эль-Шейхе туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, морские экскурсии не отменялись. В туроператорской среде предполагают, что резонанс вызван искажением локальных ограничений и быстро разлетевшимися слухами. Ни египетские власти, ни представители туриндустрии угрозу со стороны морских хищников в настоящее время не подтверждают.