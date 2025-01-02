Израиль нанес серию авиаударов по объектам Ливана

Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Израильские военно-воздушные силы атаковали объекты в Иклим аль-Туфах на юге Ливана.

Атаке подверглись высоты Рейхан в районе Джезин.

По данным NNA, авиаудары обрушились на районы Брейдж, Згхальта и Джбее, расположенные также в Иклим аль-Туфах на юге Ливана.

Информация о жертвах пока не поступала.

По предварительным данным, израильские ВВС хотели атаковать объекты, принадлежащие «Хезболле».

Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес мощный авиаудар по Сане. Как минимум три удара было нанесено по расположенным в городе военным объектам йеменских хуситов «Ансар Аллах».