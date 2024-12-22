Израиль нанес мощный авиаудар по Сане

Столица Йемена Сана подверглась массированному авиаудару. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Как минимум три удара было нанесено по расположенным в городе военным объектам йеменских хуситов «Ансар Аллах».

Утром 21 декабря Йемен нанес ракетный удар по центру израильского государства. Снаряд упал в районе Тель-Авива-Яффо.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, в результате атаки Йемена в Тель-Авиве пострадали 18 человек.

9 декабря гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Израиль готовится нанести по Йемену новый мощный удар. Цель атаки — участники йеменского движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию Израиля.

Ранее сообщалось о том, что йеменские хуситы нанесли удар по военной цели в Тель-Авиве.