Израиль нанес мощный авиаудар по Сане
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Столица Йемена Сана подверглась массированному авиаудару. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
Как минимум три удара было нанесено по расположенным в городе военным объектам йеменских хуситов «Ансар Аллах».
Утром 21 декабря Йемен нанес ракетный удар по центру израильского государства. Снаряд упал в районе Тель-Авива-Яффо.
По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, в результате атаки Йемена в Тель-Авиве пострадали 18 человек.
9 декабря гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Израиль готовится нанести по Йемену новый мощный удар. Цель атаки — участники йеменского движения «Ансар Аллах», которые продолжают обстреливать территорию Израиля.
Ранее сообщалось о том, что йеменские хуситы нанесли удар по военной цели в Тель-Авиве.