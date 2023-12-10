Израиль обвинил ВОЗ в «молчании» о размещении оружия ХАМАС в больницах Газы

Израиль обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она несколько лет закрывала глаза на милитаризацию больниц в секторе Газа. Об этом заявила постоянный представитель Израиля в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар, выступая на специальной сессии Исполкома ВОЗ.

Она отметила, что боевики радикальной группировки ХАМАС долгое время размещали свое оружие в медицинских учреждениях. Слова постпреда приводят РИА Новости.

«Это часть стратегии ХАМАС, но международные организации ничего не сказали и закрывали глаза», – сказала Шахар.

Она подчеркнула, что под больницей Аль-Шифа, являющейся крупнейшим медицинским комплексом на территории анклава, в туннелях были обнаружены оружие, боеприпасы. Шахар заявила, что туда на глазах у всех доставляли израильских заложников. Постпред добавила, что Израиль сожалеет о том, что мирным жителям сектора Газа приходится страдать из-за конфликта, но, отметила, что ответственность за это полностью несет ХАМАС.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем началось 7 октября. В этот день боевики радикального движения объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», цель которой, по информации хамасовцев, заключается в освобождении «оккупированных» Израилем территорий. Боевики выпустили по израильским городам порядка пяти тысяч крылатых ракет, а также вторглись в страну через южную границу. Хамасовцы забрали в сектор Газа около 250 заложников.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ранее анонсированной наземной операции по уничтожению ХАМАС. Израильские военные штурмовали медицинские учреждения в поисках главарей группировки, а также заложников.