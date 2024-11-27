Израиль одобрил план перемирия с Ливаном

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении военных действий с Ливаном. Об этом сообщает 12-й израильский телеканал.

Соглашение вступит в силу 27 ноября в 10:00 по местному времени.

Напомним, что в октябре Израиль начал военную операцию в Ливане. Целью еврейского государства было создать у границы 20-километровую буферную зону и уничтожить на ней посты «Хезболлы».

Соглашение о прекращении огня удалось достигнуть благодаря содействию США. Американские власти предложили проект по мирному урегулированию, который был одобрен представителями движения «Хезболлы» и Ливана.

Ранее сообщалось, что лидер Ирана призвал казнить израильского премьер-министра Нетаньяху.