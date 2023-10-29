Израиль отказался включить интернет в секторе Газа
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Палестинский министр связи и информационных технологий Исхак Садр заявил, что власти Израиля отказались вернуть мобильную связь и подключение к интернету для сектора Газа, которые ранее были отключены Израилем вручную. Уточняется, что израильские власти не останавливают даже проверки от международных организаций. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Садр также сообщил, что информация о том, что связь и интернет были отключены именно Израилем, была подтверждена.
Министр указал на необходимость надавить на Израиль для того, чтобы восстановить связь в регионе для того, чтобы палестинцы могли воспользоваться ими во время операций при оказании помощи.
Садр назвал подобное действие «отвратительным преступлением», и заявил, что оно является преступлением против человечества.