Израиль отказался включить интернет в секторе Газа

Палестинский министр связи и информационных технологий Исхак Садр заявил, что власти Израиля отказались вернуть мобильную связь и подключение к интернету для сектора Газа, которые ранее были отключены Израилем вручную. Уточняется, что израильские власти не останавливают даже проверки от международных организаций. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Садр также сообщил, что информация о том, что связь и интернет были отключены именно Израилем, была подтверждена.

Министр указал на необходимость надавить на Израиль для того, чтобы восстановить связь в регионе для того, чтобы палестинцы могли воспользоваться ими во время операций при оказании помощи.

Садр назвал подобное действие «отвратительным преступлением», и заявил, что оно является преступлением против человечества.