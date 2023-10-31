Израиль подготовил проект о переселении всех жителей Газы в Египет

Израильское правительство подготовило проект предложения о переселении 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте, сообщает Associated Press.

В документе предлагается переселить все население Газы в палаточные городки на севере Синая, позже там предполагается построить постоянное жилье и создать некий гуманитарный коридор. На территории сектора Газы будет создана зона безопасности, въезд перемещенных палестинцев будет блокироваться.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвали не придавать большого значения документу, назвав его «гипотетическим упражнением». Однако проект успел произвести переполох в Египте. Египетские власти опасаются, что Израиль хочет переложить проблемы Газы на плечи Каира.