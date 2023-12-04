Израиль пообещал охотиться за ХАМАС по всему миру

Глава израильской службы общей безопасности Ронен Бар заявил, что его страна уничтожит всех последователей палестинского движения ХАМАС во всем мире. Соответствующее заявление Бар сделал в опубликованном заявлении, его слова передает местное издание Times of Israel .

В заявлении глава службы заявил, что кабинет поставил перед ШАБАК задачу ликвидации радикального движения. Он также добавил, что его служба готова к выполнению данной задачи по всему земному шару.

Согласно информации израильских журналистов, Бар заявил о том, что данная цель будет достигнута даже в том случае, если на это уйдут годы. Глава службы также признал, что спецслужба провалила миссию накануне нападения ХАМАС на Израиль. В то же время, он подчеркнул, что служба «извлекла уроки» после того дня и пользуется ими при выполнении задач.