Израиль попросил у США помощи на десять миллиардов долларов

Для того, чтобы справиться с нападением ХАМАС и его последствиями, Тель-Авиву потребуются значительные средства и ресурсы. Поэтому он запросил деньги у Белого дома.

Данные о таком запросе раскрыла газета The New York Times со ссылкой сразу на трех государственных чиновников. В текущем времени законодатели Соединенных Штатов взялись за разработку документа, который позволит властям выделить деньги как Израилю, так и Украине.

Ранее бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман назвал совершенно несопоставимыми объемы помощи для этих стран. По его словам, на Украину уходит гораздо больше финансов и материальных ресурсов.