Израиль попросил у США пополнения запасов ракет для «Железного купола»

Израиль обратился к США для того, чтобы вторые помогли им с пополнением запасов ракет для ПРО-систем «Железный купол». Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Как сообщил изданию источник, официальные лица со стороны Израиля обратились к Штатам с несколькими запросами. Уточняется, что у Америки были запрошены боеприпасы для «Железного купола», бомбы малого диаметра и боеприпасы для пулеметов.

Уточняется, что израильская сторона также заявила о своей потребности в активизации сотрудничества с американской стороной в вопросе обмена разведывательными данными. В частности, о военной деятельности на территории южного Ливана.

Накануне израильская армия обороны заявила о полной координации действий с американским Пентагоном и о том, что они следят за ситуацией в северной части государства.