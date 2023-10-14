Израиль признал первую потерю авиации ВВС

Тель-Авив сообщил о первой потере авиации ВВС Израиля. По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», у ливанской границы потерпел крушение военно-транспортный самолет CH-53D Sea Stallion.

Отмечается, что на борту находились несколько десантников. Борт прибыл в районе сектора Газа незадолго до начала атаки ХАМАСа.

«Утром в минувшую субботу, незадолго до начала атаки ХАМАСа, вертолет «Ясур» (CH-53 Sea Stallion) с десантниками (число не известно, пишут про 50) на борту прибыл в район сектора Газа. Из-за неисправности вертолет совершил вынужденную посадку в кибуце Беэри», – говорится в сообщении.

По данным источника, вертолет был атакован боевиками крыла исламского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам» с помощью управляемой ракеты. По предварительной информации, она была выпущена из ПТРК «Корнет».

Ранее СМИ сообщили, что ХАМАС сбил истребитель F-16, используемый Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). В соцсетях появилось видео, на которых некий горящий объект падает в районе сектора Газа. Официального подтверждения этой информации нет.