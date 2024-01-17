Израиль сообщил о смерти двух заложников ХАМАС

Один из израильских кибуцев заявил о смерти двух заложников, которые находились в плену у боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, передает газета Times of Israel .

Кибуц призывает хамасовцев вернуть тела погибших мужчин и освободить оставшихся заложников.

«Кибуц Беэри во вторник объявил о том, что заложники Йосси Шараби и Итэй Свирски были «убиты» в плену у ХАМАС в Газе», — говорится в материале.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 года после того, как боевики ХАМАС выпустили по Израилю от 2,5 до 5 тысячи ракет, а также вторглись на территорию страны через южную границу из сектора Газа, откуда в заложники захватили до 250 человек, в том числе иностранных граждан. До сих пор на территории палестинского анклава находятся пленные.

В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала анонсированную ранее наземную операцию в секторе Газа, цель которой заключается в ликвидировании пунктов командования ХАМАС и складов с оружием.

Ранее политический аналитик Мхаймер Абу Саада подвел итоги противостояния Израиля и ХАМАС на Востоке. По его словам, цели операции ЦАХАЛ пока не были достигнуты. Он также заявил, что хамасовцы продолжают сопротивляться, а заложники так и не освобождены из плена.