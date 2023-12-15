Израиль сообщил об обнаружении похищенного ХАМАС заложника в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении тела в секторе Газа похищенного 7 октября палестинской группировкой ХАМАС заложника. Информация об этом опубликована в пятницу, 15 декабря, в соцсетях военной структуры.

«Во время операции в Газе тело заложника Элии Толедано (28 лет) было обнаружено спецназом Армии обороны Израиля и доставлено обратно в Израиль», – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также в ведомстве сообщили, что родственников молодого человека уже проинформировали о случившемся. В ЦАХАЛ подчеркнули, что их главная задача заключается в том, чтобы найти всех пропавших без вести израильтян и вернуть их домой. Военные уточнили, что для до этого используются все силы, в том числе разведывательного и оперативного характера.

Обострение конфликта на Ближнем востоке между ХАМАС и Израилем началось после того, как боевики выпустили по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу с сектором Газа в государство. В пустыне на территории Израиля проходил фестиваль электронной музыки. Хамасовцы открыли стрельбу и забрали до 250 человек в заложники.

С 27 октября ЦАХАЛ ведет наземную операцию в палестинском анклаве, штурмуя различные объекты, в том числе медицинские учреждения. Как утверждают израильские военные, в туннелях под некоторыми из них могут находиться штабы ХАМАС с оружием и боеприпасами, а также заложники.