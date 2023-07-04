Израиль завершил контртеррористическую операцию в Дженине

Израильские премьер во вторник, 4 июля, посетил контрольно-пропускной пункт «Салем», где и сообщил о решении.

3 июля армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической в Дженине, который располагается на западном берегу Иордана. Бойцы израильской армии с военной техникой зашли на территорию палестинского города, где ликвидировали десятки террористов. Также были задержаны и допрошены палестинцы, которые подозреваются в террористической деятельности.

«Я поздравляю наших храбрых бойцов, которые уничтожили большое количество террористических целей в Дженине и тем самым предотвратили множество нападений. Сейчас мы завершаем миссию, и могу сказать, что наша масштабная операция в Дженине не разовая», – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль будет продолжать проводить подобные операции до тех пор, пока присутствует необходимость искоренять терроризм.

Вечером, 3 июля, на фоне операции в Дженине, палестинские власти объявили о разрыве контактов с Израилем. На это Нетаньхяу заявил, что контртеррористическая операция будет длиться до тех пор, пока все ее задачи не будут выполнены.

4 июля автомобиль с палестинцем за рулем выехал на велосипедную дорожку в Тель-Авиве и сбил несколько пешеходов. Израиль назвал этот инцидент терактом, а террорист был застрелен.