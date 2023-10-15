Израильские самолеты нанесли удар по международному аэропорту Алеппо

В СМИ появились фотографии и видео с моментом попадания по объекту. Ракеты ударили по взлетно-посадочной полосе. В соцсетях отмечают, что перед атакой на аэропорт, Сирия нанесла удары ракетами по территории Израиля.

На кадрах, появившихся в сети после атаки на аэропорт, видна глубокая воронка на взлетно-посадочной полосе.

По информации министерства обороны Сирии, аэропорт на данный момент выведен из строя.

Ранее Иран сообщил ООН, что вмешается в палестино-израильский конфликт в случае, если ЦАХАЛ начнет анонсированную наземную операцию в секторе Газа.

На Ближнем Востоке впервые на 50 лет обострился конфликт между Палестиной и Израилем, унесший за неделю более тысячи жизней с двух сторон. 7 октября из сектора Газа по израильской территории было выпущено порядка пяти тысяч ракет со стороны палестинской исламистской радикальной группировки ХАМАС, которой и принадлежит власть в регионе.

В Израиле было объявлено военное положение, а также мобилизация резервистов. Власти страны заявили о намерении провести наземную операцию в секторе Газа. На данный момент израильские военные продолжают атаковать регион.