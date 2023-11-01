Израильские военные погибли при попадании ракеты в БТР в Газе

Девять израильских военных погибли при попадании ракеты в БТР в секторе Газа. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортер личного состава», – говорится в материале издания.

Отмечается, что погибшим военнослужащим было от 19 до 24 лет.

28 октября Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Израиль начал в секторе Газа наземную операцию и призвал стороны палестино-израильского конфликта задуматься о последствиях противостояния.

Обострение конфликта началось 7 октября после того, как боевики палестинской исламистской организации ХАМАС, которой принадлежит власть в Газе, выпустила по Израилю порядка пяти тысяч ракет, а также вторглись на территорию страны и взяли в плен более 200 человек.

Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей. По его словам, в регионе погибло более 3,4 тысяч детей.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».