Израильский дипломат обвинил ООН в утрате легитимности

Израильский постоянный представитель при ООН Гилад Эрдан дал свой комментарий касаемо принятия Генассамблеей ООН резолюции арабских стран с призывом немедленно примирить стороны ближневосточного конфликта. Дипломат обвинил организацию в утрате легитимности, об этом сообщило издание РИА Новости .

По словам Эрдана, все мировое сообщество могло лицезреть тот факт, что ООН осталась без грамма легитимности и актуальности. Израильский дипломат напомнил, что изначально организация была создана для предотвращения военных преступлений, и заявил, что в данный момент наблюдается совсем обратная картина.

Эрдан заявил, что его государство столкнулось с самой крупной резней со времен Холокоста и ему пытаются запретить самозащищаться. Представитель заявил, что Израиль не станет бездействовать и не даст ХАМАС возможности перевооружиться для новых атак.