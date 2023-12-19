Израильский посол в РФ назвал потери ЦАХАЛ с начала обострения конфликта

Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дипломат дал комментарий телеканалу «Россия 24». Его слова приводят РИА Новости.

7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС выпустили по израильским городам порядка 5 тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу в государство, откуда захватили в заложники до 250 человек, включая иностранных граждан.

«Потери ЦАХАЛ сейчас в районе 450 военнослужащих», – сказал Бен Цви.

Ранее газета Times of Israel со ссылкой на израильскую армию сообщила, что ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа потерял 131 военного.

Израильские солдаты продолжают штурмовать территорию палестинского анклава в целях уничтожения боевиков ХАМАС, а также их главарей. Военные зачищают различные объекты в Газе, в том числе больницы, поскольку под ними могут располагаться штабы с боевиками и оружием.