ЦАХАЛ раскрыл потери с начала наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о потерях с начала наземной операции в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС. По данным военной структуры, всего погибли 131 солдат израильской армии. Об этом сообщает издание Times of Israel .

«Армия обороны Израиля заявила о гибели двух солдат, убитых в Газе, в результате чего число погибших военнослужащих с начала наземной операции в Газе в конце октября возросло до 131», – говорится в публикации.

Ранее газета сообщала о 126 погибших израильских военных.

Накануне мы сообщали, что ЦАХАЛ обнаружил тоннели ХАМАС в Газе недалеко от школы БАПОР. Отмечалось, что рядом также были найдены детали для изготовления ракет.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС выпустили по городам Израиля до 5 тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу с сектором Газа в государство и забрали в заложники до 250 человек.

27 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе, целью которой является полная ликвидация хамасовцев. Израильские военные штурмуют различные объекта на территории палестинского анклава, в числе которых и медицинские учреждения. ЦАХАЛ утверждает, что под зданиями располагаются командные пункты ХАМАС, где хранится оружие и могут находиться заложники.