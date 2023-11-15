Израильский премьер возмутился критикой главы Канады по поводу жестокости в секторе Газа

Нетаньяху напомнил, что это движение ХАМАС совершило нападение на израильскую территорию, а все действия ЦАХАЛ являются ответными.

Ранее Джастин Трюдо призвал Израиль проявить сдержанность в отношении мирного населения, чтобы минимизировать количество жертв среди него. Он указал, что весь мир уже увидел, как от израильского оружия гибнут женщины и дети.

«Не Израиль преднамеренно напал на мирных жителей, а ХАМАС обезглавливало, сжигало и убивало мирных жителей», - ответил на это Биньямин Нетаньяху, сделав запись в одной из социальных сетей.

Он добавил, что все эти преступления были самыми ужасными действиями в отношении евреев со времен Холокоста.