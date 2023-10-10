Израильтяне массово закупаются водой и продуктами на фоне атак со стороны ХАМАС

По данным источника, вечером 9 октября полки в некоторых магазинах были пустыми. Отмечается, что в Тель-Авиве особым спросом пользуются минеральная вода, консервы, крупы и хлебобулочные изделия – в супермаркетах их уже не найти.

Ранее власти Израиля объявили для граждан рекомендации, согласно которым необходимо на ближайшие 72 часа запастись едой и водой, а также спрятаться в укрытиях из-за начала боевых действий вокруг сектора Газа.

7 октября группировка ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа, атаковала территорию Израиля, выпустив по стране порядка 5 тысяч ракет. Боевики ХАМА объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Кроме того, боевики в этот день вторглись в Израиль и проникли в район проведения вблизи границы с Газой музыкального фестиваля, в котором участвовали сотни людей. В результате атаки ХАМАСА порядка 260 мирных граждан погибли. Боевики взяли в плен женщин.

На данный момент известно о порядка 130 заложников, среди которых есть дети и женщины. ХАМАС обещал отпустить пленных в случае освобождения осужденных в Израиле палестинских террористов.