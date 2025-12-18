Глава МИД РФ Сергей Лавров дал остроумную и жесткую оценку публичному призыву председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к США. Политик настойчиво просила Штаты не вмешиваться в европейскую демократию, что вызвало удивление у российского высокопоставленного дипломата.

Выступая на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, министр заявил, что был «поражен «непосредственностью» политических деятелей». Лавров указал на то, что, призывая к невмешательству извне, сам Европейский союз активно практикует прямое влияние на избирательные процессы в суверенных государствах. В качестве наглядных примеров он привел Молдавию и Румынию, ограничившись лаконичной фразой.

«Румыния, Молдавия у всех на слуху», — колко отметил Лавров.

Эта отсылка понятна политическим наблюдателям: в ЕС регулярно критикуют ситуацию с верховенством права и свободой СМИ в этих странах, что в Москве расценивают как инструмент политического давления.

Ранее Лавров уже обращал внимание на меняющуюся риторику, отмечая, что отказ США от «европейского понимания демократии» является показательным сигналом. Он также касался заявлений Дональда Трампа о выборах на Украине, которые, по мнению министра, поднимают фундаментальный вопрос о роли Запада в организации подобных процессов.

Российская позиция, озвученная министром, заключается в том, что Брюссель, критикуя потенциальные действия Вашингтона, не замечает аналогичного поведения в своей собственной политике на европейском континенте.

