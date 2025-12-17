Россия выразила тревогу: действия ВМС США в Карибском море грозят новым кризисом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия американских военных в Карибском море и жесткие заявления Пентагона в адрес Венесуэлы вызывают серьезную тревогу. Он обвинил Вашингтон в подрыве основ для международных договоренностей.

Россия официально выразила озабоченность в связи с активностью Военно-морских сил США в Карибском регионе. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с иранским коллегой, подобные шаги Вашингтона, наряду с воинственной риторикой Пентагона, создают опасную напряженность вокруг Венесуэлы.

Лавров подчеркнул, что такая политика не только дестабилизирует ситуацию в Латинской Америке, но и наносит удар по самой возможности диалога в современной международной системе. По его словам, действия Соединенных Штатов встречают неприятие со стороны многих государств региона. При этом российский министр обратил внимание на сдержанную позицию европейских стран, которые, по его выражению, предпочли «затаиться» и не выражать открыто своей оценки происходящего.

