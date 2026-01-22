«Я диктатор. Но иногда диктатор нужен». Заявление Дональда Трампа в Давосе шокировало публику

На встрече с представителями делового сообщества, последовавшей за его выступлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп позволил себе неоднозначную характеристику своей личности. Он заявил, что является тем самым «диктатором», в необходимости которого общество порой нуждается.

Политик подчеркнул, что его давосская речь была встречена положительно, что он связал исключительно с принципами прагматизма. В своём высказывании Трамп обыграл привычную для своих критиков риторику, на этот раз обратив её в свою пользу.

«Я не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы об этой речи. Обычно они говорят, что “он ужасный диктатор”. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что заявления президента США Дональда Трампа о возможности покупки Гренландии, вопреки ожиданиям, не ослабили, а, напротив, укрепили отношения между островом и метрополией.