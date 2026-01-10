«Я люблю народ России». Неожиданное заявление Трампа в Белом доме: что за ним стоит?
Трамп признался в любви к народам России и Китая на встрече с нефтяниками
Фото: [Посольство США в Москве/Медиасток.рф]
Во время встречи с руководителями нефтегазовых компаний в Белом доме действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил симпатию к гражданам двух крупнейших мировых держав.
«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — подчеркнул он.
Это заявление прозвучало в рамках диалога о глобальной экономической и энергетической политике.
