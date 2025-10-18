«Я забыл, что я в США»: Зеленский объяснил переход на английский после благодарности Трампу

В ходе пресс-подхода по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский избрал интересную коммуникативную тактику.

Начав свою речь на государственном украинском языке, он уже через несколько минут совершил неожиданный поворот. Президент Украины внезапно остановился и, обращаясь к собравшимся журналистам, извинился за необходимость сменить язык общения.

«Простите... я забыл, что я в Соединенных Штатах», — сказал он и продолжил выступление на английском, обеспечив тем самым прямой контакт с американской аудиторией.

Ранее сообщалось о том, что переговоры с Зеленским в Белом доме прошли за обедом с цыпленком и бисквитом.