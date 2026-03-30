США рискуют получить новый Вьетнам: философ раскрыл последствия вторжения в Иран

Если Соединенные Штаты все же решатся на наземную операцию против Ирана, их главный союзник на Ближнем Востоке, скорее всего, останется в стороне. Философ Александр Дугин в своей программе на радио Sputnik рисует тревожную картину: Израиль сегодня просто не в состоянии ввязываться в еще один серьезный конфликт, потому что его армия, по его словам, балансирует на грани развала.

По его словам, проблемы еврейского государства копились не один месяц. ЦАХАЛ уже задействован в Южном Ливане, где несет значительные потери, а легендарный «Железный купол», некогда считавшийся почти непробиваемой системой ПВО, сейчас перехватывает лишь две ракеты из десяти — его ресурс практически исчерпан. Сам Израиль оказался под непрерывным обстрелом с нескольких сторон: иранские, йеменские ракеты, удары «Хезболлы» превращают страну в подобие той самой Газы. Ситуация настолько критическая, что, по мнению философа, население может начать массово покидать страну в любую минуту.

На этом фоне планы США по серьезной наземной операции выглядят все более рискованными. Дугин проводит прямую параллель с Вьетнамом, предупреждая, что новая кампания может растянуться на годы и с высокой вероятностью закончится провалом. Арабские союзники Америки, привыкшие к стабильности и мирной жизни, вряд ли станут надежным подспорьем — их экономика и инфраструктура подорваны, а сами общества, по мнению эксперта, не настроены на войну. В то время как на стороне Ирана, напротив, могут выступить Ирак, йеменские хуситы и ливанская «Хезболла».

По его мнению, последствия такого сценария могут быть катастрофическими для всего региона. Если США решатся на вторжение, они рискуют втянуться в затяжной конфликт без реальной поддержки главного регионального союзника, который сам едва держится под ударами. Итог, который озвучивает Дугин, неутешителен: то, что задумывалось как быстрая военная операция, может превратиться в долгую и изматывающую кампанию, где американские войска останутся практически в одиночку против хорошо организованного блока противников. А Израиль, вместо того чтобы помогать, будет вынужден решать собственные экзистенциальные проблемы — и неизвестно, хватит ли у него на это ресурсов.

Ранее он заявил, что действия Трампа на Ближнем Востоке — последний звонок для России.