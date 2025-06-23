Ядерный объект в иранском Фордо вновь подвергся атаке

Ядерный объект в иранском городе Фордо снова попал под удар, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя организации по устранению кризисных ситуаций иранской провинции Кум Мортеза Хейдари.

Он не стал уточнять, какая страна стоит за этой атакой, однако отметил, что мирные жители этого района находятся в безопасности.

Иранские СМИ утверждают, что удары по ядерному объекту нанес Израиль.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию «Восходящий лев», направленную на уничтожение иранской ядерной программы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала атаковать по различным регионам Исламской Республики, где, по данным израильской разведки, ведется разработка ядерных компонентов.

Ночью 22 июня к атакам Израиля присоединились ВВС США, которые усилил и углубили удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран провел новую волну ракетных обстрелов по Израилю.