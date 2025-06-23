Иран провел новую волну ракетных обстрелов по Израилю

В последней ракетной атаке Иран нанес удары по целям, расположенным по всему Израилю, согласно заявлению, сделанному Корпусом стражей исламской революции (КСИР), являющимся элитным подразделением иранских вооруженных сил.

В понедельник утром КСИР осуществил серию ракетных ударов по различным объектам на оккупированных территориях в рамках 21-й волны своей ракетной кампании. Как сообщило агентство Mehr, в этой скоординированной атаке были задействованы как твердотопливные ракеты, так и боеголовки на жидком топливе, а также беспилотные летательные аппараты.

В ходе этой операции КСИР скорректировал свою тактику обстрела, атакуя многочисленные цели по всей территории Израиля, от севера до юга, включая Тель-Авив и Хайфу.

Согласно первоначальным сообщениям и заявлению КСИР, иранские ракеты поразили ряд городов, включая северную часть Хайфы, Хайфу, Тель-Авив, Ашкелон, Акко и Ашдод. Кроме того, многочисленные ракеты попали в Цфат, Лахиш (к югу от Тель-Авива), Ашкелон, Ашдод и Бейт-Шеан.

Агентство Fars сообщает, что в ходе утренней атаки на Израиль Иран использовал баллистические ракеты типов Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1.

В ответ на это министр обороны Израиля заявил, что израильские ВВС наносят «беспрецедентные по силе» удары по правительственным объектам в Тегеране.

Ранее сообщалось, что власти Израиля организовали вылет всем, кто желает покинуть страну.