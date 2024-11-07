Яковенко: Байден может ухудшить отношения с Россией до окончания полномочий

Президент США Джо Байден и его администрация, будучи еще у власти, могут пойти на обострение отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко.

Именно так, напомнил эксперт, в 2016 году поступил президент США Барак Обама, когда выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Также на ухудшение отношений с Россией могут пойти и власти Украины, если не поймут, что ситуация кардинально изменилась не только на фронте.

Возможно, отметил Яковенко, одержавший победу на выборах президента Дональд Трамп приступит к делами, связанным с внешней политикой, не дожидаясь инаугурации, которая должна состояться 20 января.

Решительные действия Трампа могут положительно сказаться на США, добавил эксперт, в первую очередь, на их отношениях с партнерами, которым будет лучше перестроиться раньше, чем позже. Однако в отношении с РФ нужно твердые и юридически обязывающие гарантии нашей безопасности со стороны Запада, а на Украине России нужен полноценный мир, а не перемирие, подчеркнул Яковенко.

Делать выводы о Трампе можно будет только по его конкретным действиям, а не по предвыборным обещаниям, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что администрация Байдена передаст Украине последние $6 млрд помощи.