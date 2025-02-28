Якушев: предварительное голосование «Единой России» пройдет с 5 марта по 25 мая

Секретарь Генсовета Владимир Якушев сообщил, что предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 5 марта по 25 мая в онлайн-формате.

Голосование партии пройдет в 11 субъектах с выборами депутатов законодательных органов и в 24 административных центрах с выборами депутатов гордум. С 28 февраля по 4 марта региональные отделения объявят о старте процедуры и начнут создавать оргкомитеты.

Выдвижение кандидатов и агитационный период стартуют 5 марта. После этого, 14 апреля, начнется регистрация избирателей. Голосование будет проходить с 19 по 25 мая.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель парламента Подмосковья Игорь Брынцалов отметил, что основные муниципальные выборы в этом году в области будут проходить в девяти округах. Это Балашиха, Подольск, Дмитров, Люберцы, Лыткарино, Фрязино, Шатура, Электросталь и Молодежный. Также пройдут дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в Луховицах.