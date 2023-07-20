Япония нарастила импорт зерновых из РФ на 509,7% в 2023 году

Японский импорт зерновых из РФ вырос почти на 510% за первое полугодие 2023 года. Импорт овощей из России уменьшился на 56,7%, овощей – почти на 97%, а рыбы – на 23,4% по сравнению с 2022 годом. Соответствующие данные были опубликованы Минфином Японии, сообщают РИА Новости .

В июне 2023 года поставки зерновых в Японию возросли на 445%, но уменьшились поставки овощей на 78% и рыбы на 14%. Данные министерства также указывают на то, что в июне 2023 года Япония отказался от импорта фруктов из РФ.

Ранее поступала информация о том, что в мае 2023 года импорт в Японию вырос на 2098% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявляла, что РФ заинтересована в торговле в отечественной валюте. Она отметила, что принимающей стороне важно быть готовой к соответствующим расчетом для реализации такой торговли. Она подчеркнула, что первая сделка в рублях уже прошла с Турцией и находится на стадии обсуждения с Египтом.