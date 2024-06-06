Япония назвала неприемлемыми условия Путина для возобновления диалога с Россией

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси назвал «несправедливыми и неприемлемыми» те условия, которые выдвинул Владимир путин для возобновления диалога между Москвой и Токио. Его слова привел ТАСС .

Ранее российский лидер заявил, что полноценное общение между РФ и Японией возможно только после того, как японцы сменят свою позицию по Украине.

«Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой», - заявил в ответ на это генсек японского кабинета министров.

Он также назвал совершенно неприемлемой позицию Москвы по поводу Украины и добавил, что точка зрения японских властей по поводу Курильских островов остается неизменной.

Ранее журналисты назвали жестким ответом Японии со стороны РФ старт строительства военных баз на Курилах. Издание South China Morning Post посчитало что Россия выполняет свое обещание не спускать с рук недружественные выпады в ее сторону.