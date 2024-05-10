Россия взялась за возведение целой сети разведывательных баз. Тем самым Москва дает ответ взамен на то, что японские власти взялись поддерживать Украину. Так считает издание South China Morning Post.

У строительства разведывательных баз на Курильских островах есть сразу несколько причин. Один из них – это отслеживание всех военных шагов, которые делает и сама Япония, и ее союзник США.

«Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия, и что они не в интересах Токио», - назвал вторую причину профессор Джеймс Браун, сотрудник токийского кампуса Темпльского университета.

Россия обещала дать ответ на недружественные шаги в ее сторону, и она выполняет свое обещание.

Ранее российский дипломат при ООН Полянский назвал самым натуральным стыдом и позором заявление японского премьера Кисиды об ядерной угрозе со стороны РФ.