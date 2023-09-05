Япония отказалась признавать вину в обострении ситуации вокруг Южных Курил

По ее мнению, в этом виновата исключительно Россия. Именно она устроила агрессию против Украины, в результате чего японское правительство присоединилось к санкциям против РФ.

От лица официального Токио выступил Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь кабинета министров. Он заявил, что все попытки переложить ответственность на Японию за текущую обстановку не обоснованы и неприемлемы.

«Вся эта ситуация возникла в результате агрессии России против Украины», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По утверждению японского чиновника, российская сторона обязана возобновить программу по совместным проектам, касающуюся четырех Курильских островов. Токио будет настаивать на этом, и призывать РФ вернуться к ранее достигнутым соглашениям.