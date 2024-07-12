Япония перестала считать, что мощь российской армии была подорвана в украинском конфликте

Японские власти резко изменили оценку состояния Вооруженных сил РФ. Теперь они уже не считают, что российские военные растеряли весь свой потенциал на протяжении боевых действий на Украине. Об этом сообщили РИА Новости .

Журналисты провели анализ записей в так называемой Белой книге обороны, ежегодного доклада, который составляется в Японии. Еще год назад в ней было зафиксировано, что Россия во многом утратила свою мощь из-за нападения на Украину. В этом году раздел, который посвящен украинскому конфликту, практически полностью переписан.

«Мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену», - указано в нем.

Любые упоминания об утрате военной мощи Россией пропали из доклада за 2024 год.

Ранее сообщалось, что россиянин был арестован в Японии по подозрению в обходе санкций, которые приняты в отношении РФ. Мужчина якобы отправлял в Россию некоторые товары японского производства, не имея на это соответствующего разрешения от японского министерства экономики, торговли и промышленности.