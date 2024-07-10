В Генконсульстве РФ рассказали подробности ареста россиянина в Японии

Маргарита Аккуратнова, атташе Генерального консульства России в Осаке, рассказала RT подробности об аресте россиянина в Японии. Мужчину подозревают в обходе антироссйских санкций.

Россиянина заподозрили в поставке гидроциклов из Японии по схеме, которая позволяла обходить санкции против РФ. По словам Маргариты Аккуратновой, молодой человек был задержан 10 июля, ему предоставили адвоката. Мужчине уже предъявили обвинения по статье о нарушении японского законодательства в сфере валютных операций и внешней торговли.

«Ему инкриминируется осуществление поставок в Россию определенной категории товаров местного производства без получения разрешения Министерства экономики, торговли и промышленности Японии», — уточнили в Генконсульстве РФ.

Пока россиянина задержали на 48 часов. Он будет решать вопросы через предоставленного юриста. Он также находится на связи с полицией, которая помогает выяснять все детали и обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце июня текущего года Япония ввела санкции еще против 41 компании из РФ. Она также поддержала ряд западных санкций.

Ранее сообщалось, что глава госкорпорации «Росатом» сообщил о продолжении строительства АЭС «Аккую» в условиях санкций США.